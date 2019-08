10 choses que vous ne savez pas au sujet de Sabrina Cournoyer

Vous avez l’impression de bien connaître notre chroniqueuse culturelle? Et bien, avec Sabrina Cournoyer, nous en apprenons continuellement. Pour vous le prouver, voici 10 choses que vous ne savez pas à son sujet.

1. Elle pratique le Yoga

Le yoga fait partie intégrante de sa vie, c’est même une priorité. Beau temps, mauvais temps ; il y a toujours un moment pour une séance de yoga.

2. Elle sait surfer

Et oui, les vagues n’ont plus de secrets pour elle! Lors de ses derniers voyages en Équateur, elle a réussi à surfer sur la vague.

« Je suis fière. Non pas d’avoir réussi à me lever sur ma planche cette semaine.

Mais plutôt de ne pas avoir pogné les nerfs quand ça marchait pas. »

3. Elle a déjà dormi dans le désert lors d’un voyage avec Anouk Meunier

Des nouveaux amis pour les voyageuses, rien de moins... Et oui, elles ont eu des visites surprises de scorpions.

« Ma pire peur était de voir un scorpion. Comme Anouk un matin, j'en avais un sous mon tapis de sol. »

4. Elle adore les voyages

L’Équateur, le Costa Rica, le Maroc... C’est une façon pour elle de s’évader et surtout de goûter pleinement à la vie.

5. Elle est très proche des animaux ; chats, chiens et même alpagas.

Il n’y a rien de plus réconfortant qu’une petite boule de poils.

«Un samedi à nourrir des alpagas. Je suis comblée, à jamais »

6. Les week-ends au chalet ; c’est gagnant

Si elle peut partir entre amies une fin de semaine dans un chalet, elle n’hésitera pas à le faire. Beaux moments assurés ; rires, repos, plein air. Un peu comme le bonheur finalement?

7. Sabrina aime les tatouages

Elle en a elle-même plusieurs sur le corps. De cette façon, le corps devient en quelque sorte une oeuvre d’art à part entière.

8. Une spirituelle dans l’âme

Une chose est certaine, les conversations de lune, c’est avec Sabrina qu’il faut les avoir. Le fait de savourer le moment présent est d’une grande importance pour elle.

9. Elle aime s’arrêter dans le Bas-Saint-Laurent

Les grands espaces, l’air pur et le fleuve lui procurent un grand bien.

«Mon beau fleuve. Ça, c’est le bien que tu me fais, chaque fois. Même quand il pleut, même quand il fait froid. Tu calmes les tempêtes dans ma tête. »

10. Elle a déjà été brune

Avec le temps, on oublie. Mais oui, Sabrina a déjà été brune. On s’entend, qu’elle soit brune, rousse, blonde, rose ; on l’adore comme elle est notre chroniqueuse.