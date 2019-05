377e anniversaire de la métropole: remise de l’Ordre de Montréal

MONTRÉAL – La mairesse Valérie Plante a profité du 377e anniversaire de la métropole, vendredi, pour remettre l’Ordre de Montréal à plusieurs personnalités, dont Jean Beaudin, Sylvie Bernier et René Richard Cyr.

La cérémonie se tenait pour la troisième année consécutive, alors qu’on attribuait trois grades pour l’occasion, soit ceux de commandeur-commandeure, officier-officière et chevalier-chevalière.

Le fondateur du Centre de cardiologie fœtale du CHU Sainte-Justine Jean-Claude Fouron, la chercheuse de renom dans la recherche sur le cancer Trang Hoang et le chanteur de réputation mondiale Joseph Rouleau ont reçu le titre de commandeur-commandeure.

Le réalisateur Jean Beaudin, la plongeuse et communicatrice Sylvie Bernier, le metteur en scène et comédien René Richard Cyr, la directrice générale de la Maison Saint-Gabriel Madeleine Juneau, la cofondatrice et directrice générale de Regroupement Partage Sylvie Rochette et le professeur à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) Louis Sabourin ont pour leur part accepté le titre d’officier-officière.

Enfin, le fondateur et président-directeur général de Fondaction Léopold Beaulieu, l’ingénieure et première femme ayant obtenu un doctorat en génie du bâtiment de l’Université Concodria Gina P. Cody, la directrice générale de Bâtir son quartier Édith Cyr, le directeur général de la compagnie Les 7 doigts de la main Nassib El-Husseini, le chorégraphe Paul-André Fortier, le créateur Jean-Claude Poitras, le président de la Société Makivik Jobie Tukkiapik et la femme d’affaires Pauline Wong ont obtenu le titre de chevalier-chevalière.

«L'Ordre de Montréal est une très haute distinction qui nous permet de mettre en lumière l'apport des citoyennes et des citoyens à l'édification de la métropole du Québec. [...] La diversité de leurs parcours est à l'image de Montréal et nous en sommes bien fiers!» a dit Valérie Plante.