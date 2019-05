PEPIN, Maurice



À Laval, le 15 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Maurice Pepin, époux de Mme Madeleine Rémy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Julia) et Julie, ses petits-enfants Joshua et Sarah, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h à l'église Ste-Dorothée, située au 655 rue Principale.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.