7 coups de cœur pour un départ en douceur

Chers lecteurs, c’est avec émotion que je prête ma plume pour cette ultime chronique.

Soyez sans inquiétude, vous aurez toujours le collègue Patrick Désy pour vous proposer de jolis flacons. Afin de vous laisser avec un maximum de propositions, je vous offre en rafale quelques-uns de mes favoris pour toutes les occasions, mais aussi, toutes les saisons. Merci de votre fidélité, à votre santé et au plaisir.

Crémant de Bourgogne, Blanc de Blancs, Brut, Vitteaut Alberti

Il vient tout juste de revenir après plusieurs mois d’absence. Ce mousseux à méthode traditionnelle est toujours aussi bon. Un favori de longue date et une valeur sûre pour les petits et grands moments. Il sera parfait pour l’apéritif. C’est à acheter à la caisse !

France 12 % | 11 g/l | 25,10 $

★★★ | $$ ½

Code SAQ : 12100308

Champagne, Horizon, Blanc de Blancs, Brut, Pascal Doquet

Un incontournable dans la catégorie champagne avec comme seul défaut sa disponibilité ponctuelle. Issu d’agriculture biologique, ce champagne sera votre compagnon aux belles occasions. Élaboré à partir de chardonnay cultivé en agriculture biologique, sa bouche combine texture et élégance. Du pur bonheur !

France 12,5 % | 3,8 g/l | 58,25 $

★★★★ | $$$$ ½

Code SAQ : 11528046

Chablis, Champs Royaux, 2017, William Fèvre

Chablis est une de mes appellations favorites. Si vous aimez les vins tendus et ciselés, cette suggestion est pour vous. Que ce soit pour souligner l’arrivée du printemps, mais aussi lorsque vous aurez besoin d’un vin de fraîcheur cet été, il sera un fidèle complice. Ce vin à base de chardonnay pourrait aussi, puisque nous sommes encore en saison, accompagner quelques pattes de crabe.

France 12,5 % | 2,5 g/l | 28,55 $

★★★ | $$$

Code SAQ : 276436

Langhe, Nebbiolo, 2017, Produttori del Barbaresco

Voici un chouchou de longue date de votre sommelière. Fondée en 1958, la coopérative des Produttori del Barbaresco est aujourd’hui l’une des plus respectées au monde. Située sur la commune de Barbaresco et possédant certaines des plus belles parcelles de l’appellation, je vous propose ici leur Langhe Nebbiolo qui est en fait leur vin de soif. Aux notes de fraise des bois et de pétale de rose séchée, la bouche est gourmande et a du charme. Ce rouge passe-partout sera une bonne alternative au pinot noir et sera de mise avec plusieurs de vos mets italiens classiques.

Italie 13,5 % | 1,3 g/l | 27,80 $

★★★ | $$ ½

Code SAQ : 11383617

Côtes de Bourg, 2016, Château Bujan

Parce que vous aurez toujours besoin d’une valeur sûre à Bordeaux, voici la suggestion à conserver dans vos favoris pour le plaisir de boire un vin rouge classique de cette région, à prix abordable. Le vin en dominance de merlot, complété par du cabernet est élevé en fût, de façon un peu moins marquée que par le passé, ce qui le rend encore plus facile d’approche.

France 13,5 % | 2,7 g/l | 22,10 $

★★ | $$

Code SAQ : 862086

Douro, Tinto, 2017, Lavradores di Feitoria

Parce que vous aurez toujours besoin d’un vin de semaine à petit prix ou d’un passe-partout pour vos gros partys, voici le produit qui saura plaire au plus grand nombre. Lavradores di Feitoria met en commun le travail d’une quinzaine de producteurs de la région du Douro. Assemblage des cépages locaux de la région, ce vin est travaillé sur le fruit.

Portugal 13 % | 2,6 g/l | 14,75 $

★★ | $ ½

Code SAQ : 11076764

Vendanges Tardives, Vidal, 2016, Vignoble du Marathonien

Ce producteur fait partie de mes références lorsque je parle de vins du Québec. Jean Joly et sa conjointe ont commencé ce projet il y a plus de 20 ans. Pionnier au Québec, la qualité de ce vin a toujours été au rendez-vous et le millésime 2016 ne me fait pas mentir.

Québec 13,4 % | 140 g/l | 29,15 $

★★★ | $$ ½

Code SAQ : 12204060

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

