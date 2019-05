8 choses à faire à Montréal durant le long week-end si vous restez ville

Les Montréalais et Montréalaises profitent souvent des longs week-ends pour partir en petit roadtrip question de décrocher un peu de la routine.

Si malheureusement vous n’avez pas cette chance ce week-end, pas de panique, il y a plusieurs évènements de prévus en ville.

Voici donc huit évènements auxquels participer si vous ne voulez pas rester chez vous tout le week-end!

1. Manger des hot-dog gratuits à la vente de garage OUI MAIS NON

Le café OUI MAIS NON de Villeray organise une grande vente de garage ce lundi 20 mai. Pour cet évènement, vous avez deux options : apporter votre table et vos racks pour vendre votre surplus et faire des sous, ou bien magasiner seconde main et faire une tonne de trouvailles. Dans les deux cas, vous pourrez profiter des excellents roteux qui seront offerts gratuitement à tous.

Plus de détails ici.

2. Participer au festival Wes Anderson

La boutique de vêtements de seconde main Le Marché Noir a décidé de projeter l’intégralité de la filmographie du réalisateur américain. C’est à la petite galerie de la boutique que les projections auront lieu durant trois jours, soit du 17 mai (à partir de 14 h) au 19 mai (jusqu’à 21 h).

Plus de détails ici.

3. Aller faire un tour au Marché de Fleur d’Hochelaga

Durant le long week-end, la Place Simon-Valois se transformera en immense marché fleuri. En plus de pouvoir faire le plein de plantes et de fleurs pour votre jardin ou votre balcon, vous pourrez également assister à une envolée de papillons le 18 mai à 13h.

Plus de détails ici.

4. Faire du yoga avec les punks au Pouzza Fest

Le Pouzza Fest prend d’assaut le parterre du Quartier des Spectacles ce week-end. Une tonne de groupes punks se partageront les scènes du festival alors c’est un cool évènement pour s’ouvrir sur un style de musique que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup. Et si la musique vous tente moins, vous pouvez participer aux autres activités reliées au festival comme le yoga pour les punks qui est offert gratuitement ce dimanche matin à partir de 11h.

Plus de détails ici.

5. Danser sa vie à l’ouverture du Piknic Électronik

C’est ce week-end que le Piknic Électronik sera de retour sur la Plaine des jeux du Parc Jean-Drapeau. Pour lancer ça en grand, ce n’est pas seulement un évènement qui aura lieu, mais bien deux! Vous pourrez donc aller danser sur de la musique électronique dimanche ET lundi!

Plus de détails ici.

6. Magasiner au tout nouvel atelier-boutique Beurd

La marque montréalaise Beurd qui fait dans le linge «street/skate/surfwear » ouvre son nouvel atelier-boutique ce week-end sur la Plaza Saint-Hubert. L’évènement d’ouverture officielle est le 17 mai au soir, mais vous pouvez aussi aller y faire un tour n’importe quand au courant du week-end!

Plus de détails ici.

7. Écouter la finale de Game of Thrones à la Taverne Cobra

Si vous ne tenez plus en place à savoir qui va finalement prendre place sur le trône de fer, on vous suggère d’aller écouter la grande finale de Game of Thrones en gang à la Taverne Cobra. L’épisode sera diffusé dimanche à 21h dans sa version originale avec des sous-titres en anglais.

Plus de détails ici.

8. «Chiller» avec des huskys au Doggy Café

Le Doggy Café organise souvent des «meet up» de race de chien et cette fois c’est au tour des huskies d'être les vedettes. Si vous avez un husky ou bien si vous êtes tout simplement en amour avec cette race de chiens, rendez-vous le 19 mai dès 11h pour faire le plein d’amour canin!

Plus de détails ici.

BONUS - Faire du ski au Sommet Saint-Sauveur

Bon, le Sommet Saint-Sauveur n’est clairement pas à Montréal mais si vous avez accès à une voiture, ça peut être un très cool petit «road trip». La montagne de ski organise son évènement May Madness où vous pourrez dévaler la piste 70, encore couverte de neige, pour un dernier ski de soirée tout à fait exceptionnel. D’autres activités sont également prévues au bas de la montagne et l’accès à cette portion des festivités est gratuit.

Plus de détails ici.

