LAJEUNESSE, Claude



Au CHSLD Jean-Louis-Lapierre, le 13 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Claude Lajeunesse, époux de feu Réjeanne Goyette.Il laisse dans le deuil ses fils Réjean et Alain (Ginette Desjardins), ses petits-enfants Jean-François (Karine) et Karine, ses arrière-petits-enfants Jakob, Alicia et Benjamin, son frère Yves ainsi que d'autres parents et amis.Il a été confié au salonSAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 19 mai de 14h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole.