Comment prévenir le vol d’identité et quoi faire quand ça arrive

Quand j’étais à l’université, j’ai été victime d’une dévastatrice fraude de ma carte de crédit. Comme c’était l’époque où je gérais mal mes finances, les voleurs ont tout juste eu le temps de se faire livrer deux grosses pizz sur mon bras avant que ma carte rebondisse : elle était ultra-pleine.

Meilleure chance la prochaine fois, les boys!

Le vol d’identité, c’est un peu le pire cauchemar de la vie d’adulte. Et personne n’est vraiment à l’abri.

Voici quelques points importants pour prévenir, comprendre et combattre les fraudes d’identités.

Vol, fraude et autres petits plaisirs quotidiens

Le vol d’identité concerne le processus où une personne mal intentionnée (c’est le cas de le dire) obtient les renseignements personnels d’un individu avec l’intention de les utiliser de manière frauduleuse.

On peut aussi parler de fraude à l’identité.

Les voleurs recherchent toutes sortes de données confidentielles comme la date de naissance, le numéro d’assurance sociale, les mots de passe, les numéros de comptes bancaires, de cartes de crédit, de passeport et plus si affinités.

Pour trouver le jackpot, les mécréants utilisent toutes sortes de techniques plus ou moins traditionnelles allant du vol de portefeuille aux virus informatiques.

De quoi mal dormir la nuit

Unsplash

Une fois tout ça en main, les bandits pourront mettre la main sur ton compte bancaire, mais aussi en ouvrir de nouveaux, faire des demandes de visa, de prêts ou de passeports et fonder des entreprises, tout ça en ton nom.

Pas besoin de dire que toutes ces activités amènent leur lot de complications.

En plus de toute la paperasse et des appels super fun à se taper après un vol d’identité pour rétablir les faits auprès des institutions, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves.

À court terme, une fraude peut causer des pertes de liquidité assez importantes. À long terme, certaines victimes ont de la difficulté à obtenir du crédit.

Des trucs pour éviter le pire

Unsplash

Mis à part des trucs évidents comme ne pas dire son NIP à tout le monde, voici quelques trucs de base pour prévenir le vol et la fraude d’identité.

Dans la vraie vie

Ne mets pas tes papiers confidentiels au recyclage (sorry la planète!). Déchire-les puis jette-les à la poubelle.

De même, assure-toi que tes appareils électroniques sont bien clean avant de les revendre sur Kijiji à un inconnu.

Fais tous tes changements d’adresse avant de déménager.

Ta mère avait raison : ne traîne pas ta carte d’assurance sociale, ton passeport ET tes cartes de crédit dans ton portefeuille.

Dans la vie online

Évite d’être la personne qui a une note dans son téléphone qui s’intitule subtilement «Mots de passe». Ne sois pas non plus ce gars dont le password est partout le même, surtout s’il ressemble à 1234Mathieu. Des applications comme Dashlane peuvent crypter les mots de passe.

Garde un œil sur tes relevés de compte bancaire et de carte de crédit.

Dis «oui» rapidement aux demandes de mises à jour de ton ordinateur.

Et non, ne partage pas tes renseignements personnels à n’importe qui. N’envoie pas de renseignements personnels sur des Wi-Fi publics (celui de ton gym, mettons) et, de grâce, n’utilise pas les fonctions de connexion automatique sur un ordinateur qui n’est pas le tien.

Quoi faire quand ça t’arrive?

Unsplash

Bien qu’on ne souhaite pas ça à personne, voici quoi faire en cas de vol d’identité.

Reste calme (le plus possible) et agis rapidement. Un vol d’identité, c’est grave. On ne niaise pas avec ça.

Essaie d’identifier la source du problème. As-tu perdu ton portefeuille récemment? Laissé ta boîte courriel ouverte sur l’ordi de la bibliothèque? As-tu fait tout le contraire de ce qu’on conseillait au point précédent?

Contacte tes créanciers et tes services bancaires. Passe au travers des dernières transactions effectuées sur ton compte et note celles qui ne sont pas les tiennes. Annule tes cartes, change tes mots de passe et demande au gentil commis de noter à ton dossier que ces opérations ont été effectuées à ta demande.

Appelle tous les organismes publics qui pourraient être concernés. La liste complète est ici.

Pour éviter toute catastrophe dans le futur, avise les bureaux de crédit (Equifax et TransUnion).

Signale le vol à la police et au Centre anti-fraude du Canada (CAFC).

Enfin, n’oublie pas de garder une trace de toutes ces démarches. C’est la meilleure manière d’éviter de payer pour les transactions des fraudeurs! Parce que la pire chose qui pourrait arriver après un vol d’identité, ce serait de payer (littéralement) pour.

Sources

https://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/id-theft-vol-fra.htm

https://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/victims-guide-victimes-fra.htm

https://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca03025.html

https://www.neolegal.ca/blog/en/que-faire-si-on-est-victime-de-vol-didentite/

https://www.cai.gouv.qc.ca/vol-didentite/