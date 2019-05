Des propriétaires irresponsables

Il s’agit du tournoi le plus long et le plus épuisant. Il s’agit du tournoi qui fournit, chaque année, des revirements inattendus. Il s’agit du tournoi où parfois on réalise l’impensable.

Les séries éliminatoires de la LNH devraient attirer les projecteurs pour les bonnes raisons. On devrait s’arrêter aux exploits uniques, tirant parfois de la science-fiction. On devrait s’arrêter à la détermination des athlètes.

La compétition est tellement féroce qu’elle retient l’attention du début à la fin. Malheureusement, le tournoi printanier soulève constamment la controverse et la Ligue nationale se retrouve à nouveau avec un œil au beurre noir. Cette année, plus que jamais, elle a le visage d’un raton laveur.

C’est triste.

Un si beau sport, une compétition aussi enlevante et pourtant, à chaque saison, les propriétaires, parce que ce sont eux les grands responsables, refusent carrément de prendre les dispositions pour éviter que des événements comme l’affaire Pavelski et les Golden Knights de Vegas et le but victorieux d’Erik Karlsson, en prolongation mercredi soir à St. Louis, ne se répètent.

Marc Joanette et Dan O’Rourke étaient les deux arbitres. Ils sont parmi les cinq meilleurs de la ligue. Ils ont raté la passe avec la main de Timo Meier à Gustav Nyqvist.

Il aurait été si simple pour les gens installés dans le bunker à Toronto d’informer les officiels : « Eh les gars, c’était une passe avec la main, on doit refuser le but. »

Point à la ligne.

Mais les propriétaires et les directeurs généraux ne veulent pas que les matchs s’éternisent et ils recommandent que les reprises vidéo soient limitées. Or, mercredi soir, les officiels n’ont pas vu le geste de Meier. Ils n’ont pas le droit à la reprise.

À la maison, on l’a vu des dizaines de fois. Encore, hier matin, on a revu et revu les événements. Quand j’écoute un commentaire comme : « Dans les séries éliminatoires, on n’a pas le droit de commettre une telle erreur. »

C’est vrai.

Mais, ce sont des êtres humains, appelés à prendre des décisions sur-le-champ, avec des géants devant eux, bloquant parfois leur champ de vision. Ils ont pris une décision, non pas basée sur le doute, mais sur ce qu’ils ont vu.

Des questions à se poser

La Ligue nationale et les propriétaires qui refusent d’avancer dans la nouvelle technologie doivent maintenant s’interroger sur la gestion des opérations. Le jeu est plus rapide, les joueurs sont plus imposants que jamais, la parité fait en sorte que les enjeux sont très élevés, ne serait-il pas le bon moment pour donner aux arbitres des outils pour faciliter leur travail ?

Ç’aurait pris 30 secondes tout au plus, mercredi, pour dire aux officiels, « messieurs, il faut refuser le but, c’était une passe avec la main. »

La Ligue nationale et le sport du hockey gagnent de plus en plus d’adeptes, va-t-on ruiner la crédibilité du sport parce que des propriétaires s’entêtent à ne pas vouloir avancer dans le temps ?

Plus grande tolérance en séries

Autre observation : pourquoi faut-il que le livre des règlements soit « modifié » quand s’ébranle le tournoi printanier ? Les coups de poing derrière la tête sont tolérés. On se montre plus tolérant sur l’obstruction. On laisse passer des infractions qui auraient invité les coupables à aller au banc des pénalités dans les matchs du calendrier régulier.

Quand les directeurs généraux avancent que maintenant l’objectif le plus important est d’accéder aux séries éliminatoires et que par la suite tout est possible, ils ont parfaitement raison.

Parce que le hockey pratiqué à partir de la mi-avril est régi d’une façon différente... avec un livre des règlements prônant une plus grande tolérance.

Comme le disait Sean Payton, l’entraîneur-chef des Saints de La Nouvelle-

Orléans, après cette terrible décision entraînant l’élimination de son équipe : « Pourrait-on en arriver à faire les choses correctement ? »

Les propriétaires de la LNH ne devraient-ils pas protéger leur produit plutôt que de se tirer une balle dans le pied en refusant justement de faire les choses correctement ?

