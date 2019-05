Grève de trois jours dans 11 résidences privées pour aînés ?

MONTRÉAL – Les 1000 employés de 11 résidences privées pour personnes âgées comptent faire la grève pendant trois jours afin de protester contre leurs salaires.

Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) a transmis des avis de grève au Tribunal administratif du travail en vue d’un débrayage les 30 et 31 mai, ainsi que le 1er juin.

Les services essentiels s’appliqueront pendant la durée des moyens de pression, qui toucheront des résidences privées de Montréal, Trois-Rivières et Québec, notamment.

Les syndiqués réclament un rattrapage salarial minimal à 15 $ de l'heure à l'embauche et une augmentation de 1 $ de l'heure par année au cours des trois années subséquentes. Ils dénoncent du coup l’écart important avec leurs confrères du réseau public.

«Les salaires sont au cœur de l'impasse dans les négociations, a indiqué Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ. C'est pourquoi ces travailleuses et ces travailleurs vont exercer leur droit de grève lors de trois jours, mais ils se sont aussi dotés d'un mandat de grève illimitée à exercer au moment jugé opportun.»

«Nos membres sont à bout de souffle, ils travaillent trop souvent en sous-effectif, le monde quitte et le recrutement est trop difficile, a-t-elle poursuivi. La pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet le secteur des résidences privées. Il est temps que les boss se réveillent et partagent un peu de leur profit pour le bien des services et des soins aux usagers.»

«Les employeurs ont encore deux semaines pour offrir des conditions salariales acceptables pour celles et ceux qui œuvrent auprès des personnes âgées et ainsi éviter les trois jours de grève. La balle est dans leur camp», a souligné Sylvie Nelson.

Les 11 résidences pour personnes âgées privées qui seront touchées par une grève les 30 et 31 mai ainsi que le 1er juin: