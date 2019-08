Homophobie et transphobie: la différence dérange encore

Le 17 mai, c’est la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Au Canada, cette date est également marquée par l'anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité (15 mai 1969).

Encore aujourd'hui, toutes les 23 secondes, une remarque homophobe est publiée en ligne et... ignorée. Nous recevons Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence, à l'origine d'une campagne percutante sur la cyberhomophobie et la cybertransphobie visant à faire d'internet un espace plus sécuritaire pour tout le monde.

L’objectif de la campagne de cette année est non seulement d’encourager les membres de la communauté LGBTQ+ à dénoncer les commentaires haineux en ligne, mais également d'amener les «alliés» de la cause à faire de même.

Pour vous joindre à cette action, visitez le site internet de la Fondation: La violence en ligne a des conséquences bien réelles.