Hugo Houle tente sa chance dans l’échappée du jour

Membre de l’échappée du jour, vendredi, le cycliste Hugo Houle (Astana) a finalement pris le 53erang, lors de la sixième étape du Tour de Californie.

Quelques kilomètres après le début de la course, le Québécois s’est éloigné du peloton en compagnie d'une dizaine de coureurs pour s’échapper durant presque la totalité du parcours.

«Il y avait deux gars bien placés au classement général avec nous, ce qui a fait en sorte que nous manquions de cohésion au départ, a expliqué l’athlète de Sainte-Perpétue. Nous avons ouvert la machine à l’avant-dernière montée, mais le peloton a été très rapide et nous a rattrapés avec environ 6 kilomètres à parcourir.»

Celui qui s’était classé parmi le top-10 jeudi a terminé à 11 minutes et 3 secondes du vainqueur, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Ce dernier a complété les 127,5 km de cette étape en 3 h 48 min et 49 s.

«C’était important pour moi de prendre l’échappée et de saisir l’opportunité de signer une victoire d’étape. Je suis fier d’avoir été agressif et content de ma forme physique», a ajouté Hugo Houle.

Du côté des femmes, deux coéquipières de Karol-Ann Canuel chez Boels-Dolmans, l’Américaine Katie Hall et la Néerlandaise Anna Van Der Breggen, ont respectivement terminé première et deuxième avec un temps de 2 h 36 min et 39 s.

Pour sa part, la Québécoise a été la 66e à franchir la ligne d’arrivée, à 17 minutes et 24 secondes de la meneuse.

«Avec une première et une deuxième place, nous ne pouvons pas demander mieux en tant qu’équipe, a fait savoir la cycliste de Gatineau. Il s’agit de ma première course depuis ma blessure et j'y suis allée à mon rythme.»

En mars dernier, la Québécoise a subi une fracture de la clavicule au Trophée Alfredo Binda, en Italie, pour finalement être opérée une fois revenue au Canada.

«Je ne suis pas à mon top, mais c’est bien pour moi de reprendre la compétition avec une course comme celle-là», a mentionné celle qui espère pouvoir aider sa formation pour la troisième et dernière étape du Tour, samedi, qui sera disputée sur 115,5 km, de Santa Clarita à Pasadena.

Pour sa part, Marie-Soleil Blais (Astana) a pris le 34e rang, à 9 minutes et 20 secondes de Katie Hall. Sa coéquipière Arlenis Sierra a complété le top-3.