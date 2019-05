John Davidson de plus en plus près de New York

Le président des Blue Jackets de Columbus, John Davidson, a remis sa démission vendredi et pourrait bientôt se joindre aux Rangers de New York afin d’assumer des fonctions identiques.

Selon le compte Twitter du réseau Sportsnet, l’ancien gardien des Blueshirts a récemment obtenu la permission des Jackets de discuter avec l’organisation new-yorkaise.

Davidson a disputé 301 matchs dans la Ligue nationale de hockey entre 1973-1974 et 1982-1983. L’homme de 66 ans a participé à 222 rencontres du calendrier régulier des Rangers et après sa carrière, il a agi comme analyste des parties de l’équipe à la télévision durant environ 20 ans.

L’Ontarien est devenu président des opérations hockey des Blues de St. Louis en 2006 et a quitté ceux-ci au profit de Columbus moins de six ans plus tard.