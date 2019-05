«J'y crois»: IMA dévoile un premier extrait de son nouvel album

IMA prépare son retour sur disque pour 2020, année qui marquera ses 20 ans de carrière. La chanteuse a déjà une pièce de son 10e album à proposer à ses admirateurs.

Intitulée J'y crois, la chanson qui donne envie de croire en l'amour, mais aussi en la vie et en la beauté du monde, est maintenant disponible pour écoute et téléchargement.

Les paroles ont été écrites par Steve Marin alors qu'IMA a composé la musique avec l'aide de Marc-André Lalonde. On y retrouve l'univers ensoleillé et pop qui caractérise si bien l'interprète.

La sortie du dernier effort d'IMA, Femme, remonte à 2016, même année durant laquelle l'artiste a fait paraître son livre «Merci la vie».

En pause pendant plus d'un an afin de consacrer temps et énergies à son fils Siam, IMA remontera sur scène en juin pour La Tournée SuperNOVA. Cet été, elle présentera aussi des spectacles acoustiques. Pour connaître les dates et les villes: ima.mu.