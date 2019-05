La température peu clémente nuit aux amateurs de jardinage

Les amoureux d’horticulture qui envahiront les centres de jardinage durant le long congé devraient encore attendre une à deux semaines avant de planter leurs légumes et certaines fleurs annuelles en raison des caprices de dame Nature.

Photo courtoisie, Mona Larochelle Bertrand Dumont

Horticulteur et conférencier

« Ce n’est vraiment pas une bonne idée [de planter des fleurs]. On n’a aucun avantage à planter les légumes et certaines fleurs en terre ce week-end », explique l’horticulteur et conférencier Bertrand Dumont.