Le baseball majeur sera de retour à Londres en 2020

Les ligues majeures de baseball n’ont pas encore disputé leur première série à Londres qu’ils ont déjà décidé de renouveler l’événement. Les Cubs de Chicago et les Cardinals de St. Louis seront en effet de passage dans la capitale britannique en 2020.

C’est du moins ce qu’a rapporté le quotidien «USA Today» dimanche. Les dates exactes devraient être révélées plus tard cet été.

Les Yankees de New York et les Red Sox de Boston seront de la série inaugurale en Angleterre, les 29 et 30 juin prochain, au Stade olympique de Londres.

Il s’agira d’une toute première série en Europe pour le baseball majeur.