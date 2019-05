Le Cabaret Mont-Royal à la Place des Arts

La soirée-bénéfice du Cabaret Mont-Royal, sous la coprésidence d’honneur de Christiane Germain, Groupe Germain, et Jean Fabi, Flexgroupe, a amassé la somme nette de 403 500 $ qui sera partagée avec la Fondation Papillon, la Fondation Père Sablon, l’Institut national du sport du Québec, la Fondation Les Nouveaux Écuyers et la Fondation Maison Théâtre.

Photo Judith Gauthier

Marie-Claude Barrette est en compagnie de Mario Dumont, Josée Dixon, Desjardins Assurances, Vincent Jolicoeur, Banque Nationale, Louis Coutu, Fondation Papillon, Marie-Ève Pichette, Fondation Père Sablon, Christiane Germain, coprésidente de la soirée, Jean Fabi, coprésident de la soirée, Eugénie Francoeur, Fondation Maison Théâtre, Collette Durocher, Les Nouveaux Ecuyers, et Gaétan Robitaille, l’INS du Québec.

Photo Judith Gauthier

Corinne Dutil, Fraco, Jean Fabi, Flexgroupe, Guylaine Tanguay, Sonny Turner (The Platters), Isabelle Boulay, Tom Quinn, Quinn Sports Management, et Karelle Grant, Banque Nationale, ont offert un répertoire de chansons variées.

Photo Judith Gauthier

Les invités, dont Philippe Dandurand, Hélène F. Fortin, Maurice Pinsonnault et Laurent Beaudoin, ont bien aimé la musique des années 1960 à aujourd’hui.

Photo Judith Gauthier

Depuis 2011, le Cabaret Mont-Royal a versé plus de 4,1 millions de dollars au bénéfice des enfants handicapés. Sur la photo, on voit Pierre Simonneau, Nancy James, Christiane Germain, Groupe Germain, et l’explorateur Bernard Voyer.

Photo Judith Gauthier

Marcelle Coutu et Jean Coutu sont entourés de Michel Coutu, Manon Legaré-Coutu, Collette Sarault-Coutu, Louis Coutu, Louise Vinet et Jean Ducheneau.

Photo Judith Gauthier

Mario Dumont et Marie-Claude Barrette, qui ont animé la soirée, sont en compagnie de Lise Watier, du talentueux et passionné de la chanson Michel Louvain, Jennifer Nguyen et An-Lap Vo-Dignard.