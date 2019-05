Le CUSM doit verser 20 000$ à un ex-médecin

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a été condamné à payer 20 000 $ à un de ses anciens médecins vedettes pour avoir fouillé dans son dossier médical et révélé qu’il souffrait d’un cancer.

Dans un jugement récent, on apprend qu’un des directeurs de l’établissement a consulté à deux reprises le dossier du D r Seang Lin Tan au moment où il était traité pour un cancer à l’Hôpital Royal Victoria.

Le D r Tan est bien connu pour avoir dirigé pendant des années le Centre de reproduction McGill, l’un des plus importants laboratoires de fécondation in vitro (FIV) au Québec. Il a notamment aidé l’animatrice Julie Snyder.

Lors d’une cérémonie tenue par l’hôpital, un autre collègue a révélé qu’il se battait contre un cancer. « Cela a été fait sans égard à la vie privée du D r Tan et lui a causé de l’humiliation », soutient le juge Collier.

Ce dernier n’a toutefois pas accordé les quelque 23 millions $ que le spécialiste réclamait au CUSM en pertes de profits et de revenus.

Le litige entre l’hôpital et le médecin a débuté avec la décision du gouvernement de rendre gratuits les traitements de FIV. L’établissement craignait de ne pouvoir répondre à la demande dans le nouvel hôpital.

Or, il n’en sera rien et le Dr Tan a intenté des recours. En plus des pertes de revenus dans sa nouvelle clinique, il a prétendu que le CUSM lui devait des millions de dollars impayés dans la période où il dirigeait le Centre de reproduction McGill, de 1996 à 2009.