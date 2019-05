Le meurtre du DIX30 serait lié aux motards

Le tireur a pris la fuite en courant. Une arme, qui pourrait fort bien être la sienne, a été trouvée sur la terrasse de la microbrasserie Les 3 Brasseurs, située non loin de la scène de crime.

La victime était déjà connue des autorités pour des histoires de voies de fait, de menaces et de vols.

Selon des experts, il ne fait aucun doute que l’auteur du meurtre provient d’un club-école de motards et commence à faire ses preuves dans le monde interlope.

L’ex-analyste en renseignements à la Gendarmerie royale du Canada et spécialiste du crime organisé Pierre De Champlain estime qu’un assassinat aussi public que celui-ci ne peut avoir été commis par un membre plus expérimenté.

« Le tueur a clairement agi de façon insouciante et au mépris de la sécurité des gens qui étaient au restaurant, dit-il. La vieille garde sait que ce genre de meurtre attire l’attention et la grogne de la police, et c’est la dernière chose qu’ils veulent. »