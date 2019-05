Les routes à éviter pour la longue fin de semaine

MONTRÉAL – De nombreux travaux sur le réseau routier vont compliquer les déplacements, durant la longue fin de semaine, notamment dans l’échangeur Turcot et dans l’échangeur des autoroutes 13 et 40.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Les automobilistes pourront toutefois circuler via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 61 pour l’avenue Atwater (sud), puis les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église, les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon, rue Saint-Patrick, rue Clément et route 138 est vers l’autoroute 20 ouest ou route 138 ouest vers le pont Honoré-Mercier.

La bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville) sera également fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 61 pour l’avenue Atwater, puis les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église, boulevard De La Vérendrye et l’entrée pour l’autoroute 15 nord.

Même chose pour la bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud (vers l’Île des Sœurs, pont Champlain) qui sera aussi fermée selon le même horaire. Le détour se fera via la bretelle pour la route136/autoroute 720 est, sortie 4, rue Saint-Jacques, jusqu’au boulevard Robert-Bourassa, autoroute 10 est (Bonaventure) et sortie 4 vers l’autoroute 15 sud.

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera elle aussi fermée, de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h. Tout comme la bretelle de l’autoroute 720/ route 136 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie) qui sera inaccessible selon le même horaire.

De son côté, la bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, Dorval) sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Secteur du pont Champlain à Brossard

Les bretelles de la route 132 est et ouest pour l’autoroute 10 ouest et le pont Champlain vers Montréal, seront complétement fermées de vendredi 22 h à mardi 5 h.

En direction est, un détour est prévu en continuant sur le boulevard Marie-Victorin est, puis via les boulevards Simard, Lapinière et Taschereau et l’autoroute 10 ouest. En direction ouest, le détour se fera en continuant sur le boulevard Marie-Victorin ouest, puis demi-tour au boulevard de Rome, boulevard Marie-Victorin est et suivre le détour précédent.

Autoroute 10 Bonaventure

L’autoroute 10 ouest (direction centre-ville) sera partiellement fermée, entre le pont Victoria et le bassin Peel, de vendredi 22 h à dimanche 17 h.

De ce fait, la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, Casino de Montréal) sera fermée, de vendredi 22 h à dimanche 5 h.

Échangeur 13 et 40

Des fermetures de nuit, seulement dans l’échangeur des autoroutes 13 (Chomedey) et 40 (Félix-Leclerc), sont à prévoir au cours de la fin de semaine afin de bétonner le nouveau pont d’étagement de l’autoroute 13 sud, au-dessus de l’autoroute 40.

Ces fermetures se feront dans les nuits de vendredi à samedi (de 22 h à 10 h) et de dimanche à lundi (de 23 h à 5 h) dans une direction à la fois, autant sur l’autoroute que sur les voies de desserte et dans certaines bretelles.

À prévoir

À compter du 21 mai, c’est la reprise du chantier d’asphaltage de l’autoroute 20/ route 132 en direction ouest. La dernière phase de ce chantier, qui se terminera à la fin juin, est située entre la bretelle d'accès du boulevard Taschereau, à Longueuil, et la sortie de l'avenue Notre-Dame (plus précisément à la hauteur de la rue Merton), à Saint-Lambert.

Ainsi, deux voies sur trois seront fermées sur l’autoroute 20/route 132 en direction ouest, entre la route 134 et la sortie n° 79 (Notre-Dame).

La bretelle d’entrée en provenance du boulevard Taschereau vers l’aurotoute 20/ route 132 ouest sera complètement fermée. Même chose pour la bretelle d’entrée en provenance du parc Marie-Victorin vers l’autoroute 20/ route 132 ouest.

Ces entraves de voies et fermetures de bretelles auront lieu le dimanche entre 20 h et 5 h 30, puis les lundi, mardi et mercredi entre 19 h 30 et 5 h 30, le jeudi entre 20 h et 5 h 30, et les vendredi et samedi entre 20 h et 8 h.