L’ex-bras droit de Couillard embauché par une firme «anticorruption»

L’ex-directeur des relations médias de Philippe Couillard, Charles Robert, vient d’être embauché comme vice-président de la firme Lévesque stratégies et affaires publiques, qui fait la promotion d’une norme anticorruption, a appris Le Journal.

« J’ai parlé au Commissaire au lobbyisme du Québec et au Commissaire à l’éthique pour m’assurer que ma patinoire soit bien déterminée jusqu’au 1 er octobre prochain », a confirmé au Journal Charles Robert, qui voulait s’assurer de respecter les règles.

Joint par Le Journal, le porte-parole du Commissaire au lobbyisme du Québec, Daniel Labonté, a dit que la loi interdit dans ce cas de faire du lobbyisme auprès de titulaires de charges publiques durant un an, mais qu’on peut être dans une firme... sans faire de lobbying.

Il y a deux ans, Jacques Duchesneau et Annie Trudel ont claqué la porte de Lévesque stratégies et affaires publiques, parce qu’ils trouvaient sa norme « ISO anticorruption » trop « marketing » à leur goût.

Son président, Christian Lévesque, avait répliqué que M. Duchesneau et Mme Trudel venaient d’une « culture policière », et que cela avait créé un choc de visions.