Logan Couture pourrait égaler Sidney Crosby et Alexander Ovechkin

L'attaquant des Sharks de San Jose Logan Couture connaît des séries éliminatoires exceptionnelles, si bien qu'il pourrait égaler – ou même dépasser – Sidney Crosby et Alex Ovechkin, vendredi soir.

En effet, celui qui a déjà 14 buts au compteur en 17 rencontres n'est plus qu'à un seul des 15 de Crosby et Ovechkin, qui détiennent le record parmi les joueurs actifs pour le plus de buts en un tournoi printanier.

Et si Couture continue de connaître autant de succès, il pourrait même battre le record absolu de 19 buts, codétenu par Jarri Kurri (Oilers d’Edmonton en 1985) et Reggie Leach (Flyers de Philadelphie en 1976).

Mais ce ne sera pas chose facile pour Couture et les Sharks puisque les Blues de St. Louis auront soif de vengeance après une fin de match controversée mercredi.

La troupe de Peter DeBoer l'a effectivement emporté en prolongation grâce à un but du défenseur Erik Karlsson après que l'attaquant Timo Meier lui a effectué une passe avec la main.

Cela dit, les hommes de Craig Berube ont déjà tourné la page et ils savent qu'ils se doivent de l'emporter s'ils espèrent conserver leurs chances d'avancer en grande finale.

