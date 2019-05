NBA: Golden State réussit le hold-up parfait

Les Trail Blazers, portés par C.J. McCollum (23 pts) et Damian Lillard (22 pts), ont pris le large lors du 2 e quart-temps et ont compté jusqu'à 17 points d'avance (65-48).

Mais les Warriors ont fini fort et les ont fait craquer dans le "money time" grâce à Curry (37 pts) et Andre Iguodala, décisif en défense.

« C'est notre expérience qui a fait la différence, mais on s'en sort vraiment bien, car on n'a vraiment pas abordé ce match comme il le fallait », a souligné Kerr.

Duel inédit des Curry

« On savait qu'ils allaient être remontés après le match N.1. On n'a pas bien joué, mais on a fait le dos rond et tout le monde a apporté sa contribution », s'est félicité Curry.