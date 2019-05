BOWMANVILLE | Jamais, depuis son inauguration en 2007, la Série NASCAR Pinty’s a vu un pilote remporter deux titres consécutifs.

Louis-Philippe Dumoulin tentera d’accomplir cet exploit cette saison, alors que la première des 13 étapes sera disputée dimanche au circuit routier de Mosport, en Ontario.

Le Trifluvien est l’un des quatre pilotes à avoir remporté le championnat au moins deux fois. L’Ontarien Scott Steckly, aujourd’hui retraité, est le meneur à ce chapitre avec quatre couronnes.

Outre Dumoulin, Andrew Ranger (consacré lors de la première année) et D.J. Kennington ont aussi soulevé le précieux trophée à deux reprises.

Longue préparation

Loin de s’asseoir sur leurs lauriers, Dumoulin et toute son équipe se sont mis à la tâche rapidement au terme de la saison dernière.

« Ce championnat, on l’a savouré comme il se devait, a-t-il raconté en entrevue au Journal. Mais très tôt, au début d’octobre, nous sommes retournés à l’atelier pour rebâtir nos voitures. La préparation a été longue, mais aujourd’hui, on se sent d’attaque pour amorcer la nouvelle année du bon pied.

« C’est certain, a-t-il poursuivi, que je veux être le premier à gagner le titre deux années de suite. Vous savez, nous ne sommes jamais rassasiés. »

Dumoulin ne souhaite surtout pas revivre les moments difficiles qui ont suivi sa première conquête en 2014. Les trois années suivantes ont été éprouvantes pour le pilote de 40 ans qui, pendant cette période creuse, a été privé de victoires.

« Ce n’est qu’un mauvais souvenir, dit-il. Nous avons connu à l’époque une série de malchances et de bris mécaniques. Notre championnat acquis l’an passé a tout effacé. »

Six pilotes Québécois pour un titre

Plus que jamais, la série canadienne de NASCAR est l’affaire des pilotes québécois.

Le Journal a ciblé six candidats logiques au titre en 2019. D’ailleurs, leur ambition est la même : ils ne visent rien de moins que le championnat.

Outre Dumoulin (3 gains l’an dernier), Alexandre Tagliani (2), Andrew Ranger (2), Kevin Lacroix (2) et Marc-Antoine Camirand (1) ont remporté 10 des 13 épreuves de la série l’an dernier.

Une combinaison redoutable

Ajouter à cette liste le nom d’Alex Labbé, un revenant qui avait remporté le titre en 2017 avant de s’offrir une saison complète dans la Série XFinity. Faute d’appuis financiers suffisants, il a toutefois dû renoncer à revivre cette expérience en 2019.

Le pilote de Saint-Albert sera au départ des 13 courses de la Série NASCAR Pinty’s, non sans compter sur un partenariat fructueux qui l’avait mené au championnat il y a deux ans. Il retrouvera en effet le réputé propriétaire ontarien Dave Jacombs.

Un autre Québécois, Donald Theetge, victorieux l’an passé à Saskatoon, pourrait jouer les trouble-fête, quoique c’est surtout sur les pistes ovales qu’il tire son épingle du jeu.