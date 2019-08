Pour des plates-bandes fleuries tout l’été!

Mélanie Grégoire nous donne ses précieux conseils.

C’est le moment, si vous voulez passer un bel été en fleurs, de mettre la main à la terre pour ouvrir les plates-bandes de la bonne façon!

1- Taillez les feuillages des vivaces de l’automne dernier et retirez les débris des plates-bandes (feuilles, branches etc.)

2- Binez la croute du sol sans abimés les racines (on n’enlève pas 3 pouces de terre!) Si vous avez du paillis, tassez-le pour avoir accès à la terre pour la prochaine étape

3- Ajoutez du compost et de l’engrais

C’est quoi la différence entre le compost et l’engrais?

Façon simple de vous expliquer quelque chose de compliqué : le compost va nourrir le sol. Il va l’aérer, améliorer sa qualité et permettre une vie microbienne stimulante. L’engrais, lui, va nourrir la plante pour qu’elle soit en santé et en forme. Pour les vivaces et arbustes, en utilisant un engrais à dégagement lent, vous avez une seule application à faire au printemps pour vous assurez une floraison soutenue tout l’été alors ca vaut le peine de la faire.

4- Mettez du paillis! 2 à 3 pouces maximum. Et n’étouffez pas le collet des plantes. De toute façon, les mauvaises herbes ne poussent pas au collet des plantes, car le feuillage de ces dernières empêche la germination.

Trucs pour des plates-bandes «wow» :

- Osez le mélange des genres : vivaces/arbustes/conifères, plantes potagères et même fruitiers ont leur place dans nos plates-bandes

Exemple : Gadelier à fruits blancs

- Prenez le temps de faire un calendrier de floraison : printemps/été/automne

- Choisissez des plantes qui fleurissent longtemps dont la vivace de l’année : stachys Hummelo, à découvrir.

Autres exemples : Geranium rozanne, salvia caradonna, perovskia

- Osez les textures et la couleur! Spirea Double play. Vraiment incroyable!

- Choisissez VOS coups de cœur. Après tout, ce sont vos plates-bandes.

Le coup de mon papa : Pavot oriental «Allegro»

Quelques coups de cœur : Sempervivum : Son nom français : poules et ses poussins!

Baptisia : vraiment une belle vivace à découvrir. Le feuillage est fou au printemps, pas d’insecte, ni de maladie, bien rustique et la floraison est sublime!

Et ton coup de cœur, Eve-Marie? Les fleurs aux couleurs franches, dont les pivoines!