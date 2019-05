Preakness Stakes : un titre à prendre

À l’absence de favoris, bien malin qui saura prédire le gagnant du Preakness Stakes, deuxième épreuve de la Triple Couronne qui sera disputée samedi à Baltimore.

Pour la première fois de l’histoire de l’événement, aucun des quatre premiers chevaux ayant franchi la ligne d’arrivée au Derby du Kentucky sera du départ.

Disqualifié pour obstruction sur les autres concurrents il y a deux semaines à Churchill Downs, le vainqueur déchu du Derby, Maximum Securty, est au repos à Monmouth Park, au New Jersey. Ses propriétaires, Gary et Mary West, tentent de leur côté de faire invalider la disqualification de leur poulain en cour fédérale.

Déclaré vainqueur à l’issue de cette disqualification controversée, la première dans l’histoire de l’épreuve, Country House ne sera pas non plus du départ à l’hippodrome de Pimlico. Indisposé par une infection respiratoire, le protégé de l’entraîneur Bill Mott devra également renoncer au Belmont Stakes, prévu dans deux semaines à Elmont.

Tacitus et Code of Honor, troisième et quatrième à franchir l’arrivée au Kentucky, ne seront pas non plus en action cette fin de semaine.

Improbable favorisé

En l’absence de ces grosses pointures, Improbable (5-2), qui a officiellement terminé quatrième à Churchill Downs, fait figure de favori. Le poulain de WinStar Farm n’a gagné aucune course cette année. L’an dernier par contre, lorsqu'il était âgé de 2 ans, il avait remporté tous ses départs.

«Je sens qu’on est favori par défaut cette année, a commenté l’un de ses propriétaires, Elliott Walden, au quotidien “New York Times”. Mais ce cheval a un bon palmarès. Il a très bien couru au Derby [du Kentucky].»

Improbable est entraîné par Bob Baffert, qui a remporté la Triple Couronne en 2015 avec American Pharoah et en 2018 avec Justify. Il est en quête d’une huitième victoire au Preakness Stakes.

War of Will (4-1) est également favorisé par les preneurs aux livres. Anothertwistafate (6-1) et Alwaysmining (8-1) pourraient aussi causer des surprises.