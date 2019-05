Tarifs douaniers: entente entre les États-Unis, le Canada et le Mexique

Les États-Unis, le Canada et le Mexique parviennent à une entente pour éliminer les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium, rapporte le «Washington Post».

En vertu de cette entente, les surtaxes américaines de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium seront levées d'ici 48h. En échange, le Canada et le Mexique s'engagent à adopter des mesures pour empêcher l'acier chinois de pénétrer le marché américain via leur pays.

Plus tôt, vendredi matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait indiqué par communiqué s'être entretenu avec le président Trump, notamment au sujet de ces tarifs douaniers.

Le chef libéral a souligné qu’il va rencontrer vendredi après-midi, à Hamilton, en Ontario, des travailleurs de l’acier et qu’il tiendra ensuite un point de presse en compagnie de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, du ministre des Finances Bill Morneau, du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique Navdeep Bains, de la ministre des Institutions démocratiques Karina Gould et de la ministre des Aînés Filomena Tassi.

Pour rappel, l'administration Trump a frappé le Canada de surtaxes sur l'acier et l'aluminium au printemps 2018. Ottawa a répliqué avec des tarifs similaires, ainsi qu'en ajoutant des droits de douane de 10 % sur une foule de produits.



Bien que l’AEUMC ait ensuite été conclu l'automne dernier, les tarifs demeuraient toujours en place.



En mars dernier, Ottawa a annoncé un nouveau programme de 100 millions $ destiné aux entreprises des secteurs de l’acier et de l’aluminium à travers le pays, dont 26 millions $ à celles du Québec.