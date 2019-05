Temps mitigé pour la longue fin de semaine

MONTRÉAL – La longue fin de semaine s’annonce mitigée, entre pluie et soleil, en raison de plusieurs dépressions qui traverseront la province. Samedi sera la plus belle journée du week-end.

Une première dépression va affecter le Québec, vendredi, et apporter entre 5 et 10 millimètres de pluie sur l’ensemble de la province au cours de la journée. Quelques éclaircies sont prévues dans l’après-midi pour certains secteurs. Côté températures, elles resteront encore sous les normales de saison.

À Montréal, de la pluie ou de la bruine est attendue vendredi jusqu’en mi-journée. Le reste de la journée sera nuageuse avec 40 % de probabilité d’averses. Le mercure affichera un maximum de 15 °C.

À Québec, la pluie intermittente débutera le matin et sera accompagnée de vents du nord-est de 30 km/h avec rafales à 50. Il fera un maximum de 11 °C au cours de la journée.

Samedi sera la plus belle journée de la fin de semaine, la plupart des secteurs gagneront aussi quelques degrés même si les températures seront encore sous les normales.

À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages et il fera maximum 16 °C. À Québec, la journée sera ensoleillée et il fera 15 °C.

Un autre système va traverser la province et apporter de la pluie à partir de dimanche. De la pluie intermittente est prévue à Montréal comme à Québec où il fera respectivement 15 °C et 10 °C.

La pluie devrait continuer de tomber lundi sur la plupart des régions. Le soleil devrait toutefois revenir mercredi.