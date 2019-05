Un comptoir de bouffe de rue à l’italienne a ouvert ses portes dans l’est de la ville

Le Plateau, le centre-ville, Rosemont, Villeray sont des coins de Montréal déjà bien garnis en matière de restaurants et de bars.

C’est pourquoi, quand un établissement ouvre ailleurs que dans ces coins de la ville, ça vaut la peine d’y jeter un coup d’œil pour voir ce qu’il a à offrir.

Le p’tit nouveau, qui s’est installé dans l’est de la ville, à Anjou plus précisément, fait dans le street food italien. Bambi est en fait un comptoir pour emporter avec quelques places assises pour ceux qui désirent manger sur place, mais c'est aussi un café, un traiteur et une petite épicerie.

Pour manger, vous y trouverez tout ce qui se fait de meilleur dans la bouffe de rue italienne, c’est-à-dire de la bonne pizza, des paninis, des arancinis, des boulettes, des calmars frits et bien plus encore!

L’endroit tient également quelques plats congelés pour ceux qui veulent en rapporter à la maison!

Le nouveau comptoir a pour but de desservir ceux et celles qui travaillent dans le coin, c’est pourquoi l’endroit n'est ouvert que du lundi au vendredi entre 8h et 17h.

Bambi

8040 rue Jarry Est

• À lire aussi: Ce nouveau bar à Moscow Mule vous donnera l’impression d’être dans un «speakeasy» russe

• À lire aussi: Le café-bar flottant du canal de Lachine rouvre ses portes très bientôt et vous devez y aller

Pour savoir où bien manger à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!