Variété sur le barbecue

Planches de cèdre

Donnez à vos viandes et poissons un goût à la fois fumé et boisé, en les faisant cuire sur une planche de cèdre rouge canadien 100 % naturel, qui aura préalablement été plongée dans l’eau. Déposée sur le gril, cette planche GrillPro bien garnie se consumera doucement, procurant une irrésistible saveur de bois à votre repas.

Support à légumes

Piqués sur ce support à légumes BBQ Québec, vos pommes de terre, oignons, poivrons, tomates, etc., cuiront plus efficacement sur le barbecue. Impossible que vos légumes préférés roulent sur le gril et tombent pas terre. Il n’est même pas nécessaire de les retourner pendant la cuisson. Les embouts du support transfèrent la chaleur à l’intérieur des aliments, accélérant ainsi la cuisson.

Bacon sur le barbecue

Parce que le bacon se glisse si délicieusement dans les hamburgers, les salades romaines grillées et les déjeuners en plein air, le Baconiseur BBQ Québec séduira certainement les amateurs de ce péché mignon. Les tranches de bacon suspendues à ce support deviendront bien dorées et croustillantes. Le gras s’écoulera dans le récipient à la base du support, évitant ainsi les retours de flammes, les dégâts et l’excès de matières grasses.

Côtes levées parfaites

Les mordus de côtes levées se laisseront tenter par le Presto BBQ Québec, permettant de cuire jusqu’à six côtes levées (placées sur le côté) à la fois. Le support en acier inoxydable allant au micro-ondes est déposé dans une lèchefrite en aluminium, à l’intérieur de laquelle il est possible d’ajouter de la bière ou votre bouillon préféré. L’humidité et la température augmentée avec le Presto, offriront une cuisson plus rapide et une tendreté inégalée aux côtes levées. Aussi utile pour la cuisson d’un poulet ou d’un brisket par exemple.

Rôtissoire

Broil King propose cette rôtissoire en acier inoxydable pourvue d’une base stable et de poignées surdimensionnées, pour concocter de délicieux poulets rôtis sur le barbecue. Son support pour cannette de bière verrouillable par rotation, comporte des ouvertures d’aération sur le dessus pour maximiser la vapeur. Le poulet deviendra ainsi tendre à l’intérieur et sa peau croustillera sous la dent.