GAGNON, Pierre



(74 ans)Au matin ensoleillé du 8 mai 2019, mon Père Bien-Aimé nous a quittés au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci de Montréal, d'où il a rejoint notre Seigneur ainsi que mon frère Alexandre (1977-1999) et ma mère Diane (1944-1991).Veuillez s'il vous plaît porter un accessoire de couleur jaune, sa couleur préférée, pour le saluer une dernière fois tous ensemble.Messe et Funérailles(samedi 25 mai, 10h00)Église Saint-Vincent-de-PaulBoul. Lévesque Est, LavalMise en Terre (11h30)Cimetière non loin de l'église