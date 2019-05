15 types de personnes que tu croises toujours au gym

On retrouve plusieurs types de personnes au gym. Des gens agréables à côtoyer... et d’autres un peu moins.

Peu importe le gym où tu t’entraînes, tu as certainement déjà croisé le chemin de l’une ou l’autre de ces personnes.

1) Le texteur compulsif

Toujours sur son cellulaire et rarement en train de forcer, cette personne a sans doute des pouces bien musclés.

2) Le locataire

On a l’impression que cette personne habite au gym puisqu’elle semble y passer l’entièreté de son temps. Elle est là quand tu arrives et elle est là quand tu t’en vas.

3) Le maître de la selfie

Sa priorité? Se prendre 50 fois en photo afin de trouver le meilleur angle pour faire plaisir à ses abonnés Instagram.

4) Le joueur de tennis réincarné

Lever des poids sans faire une multitude de bruits orgasmiques et forcer de la face semble impossible pour cette personne.

5) Le bavard

Cette personne passe plus de temps à parler qu’à s’entraîner. À chacune de ses présences, elle fait le tour de la salle d’entraînement pour raconter à tout le monde son dernier voyage (pour la 1000e fois probablement).

6) Le «creep»

La subtilité n’est pas sa spécialité. Cette personne sait exactement où se positionner dans le gym pour avoir une vue de choix sur les filles qui font des squats.

7) La princesse

Toujours bien peignée, maquillée, les cheveux au vent, avec ses faux ongles, elle aime un peu trop attirer l’attention.

8) Le débutant

On le reconnaît facilement par son regard confus et apeuré. Il est plutôt maladroit et a tendance à mal utiliser les appareils.

9) Le nudiste

Souvent d’âge mûr, cette personne semble prendre un malin plaisir à exposer ses parties intimes pendant de longues minutes dans le vestiaire. La serviette est rarement une option.

10) L’égoïste

Il laisse traîner son sac n’importe où, utilise trois appareils en même temps et refuse de les partager avec quiconque.

11) La meute

Pas question de s’entraîner seul pour ces gens. Ils arrivent en groupe, s’entraînent en groupe et boivent leur «shake» protéiné en groupe.

12) Le couple parfait

Ils s’entraînent rarement l’un sans l’autre et sont beaux à voir aller. Presque trop beaux.

13) Aquaman

Cette personne sue beaucoup trop, peu importe l’intensité de son entraînement. On ose à peine imaginer de quoi elle aurait l’air dans un sauna.

14) Monsieur «chest-bras»

Généralement, il se promène en se gonflant le haut du corps et porte des pantalons longs pour camoufler ses minuscules jambes sous-entraînées. Il a constamment l’air de transporter deux télévisions cathodiques sous ses bras.

15) Le narcissique

Il fait la majorité de ses exercices à proximité d'un miroir pour pouvoir s'admirer entre chacune de ses séries.