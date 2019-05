DUBORD JOSEPH, Jacqueline



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Madame Jacqueline Dubord Joseph, le vendredi 3 mai 2019, à Montréal, à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de feu Pierre-Camille Joseph.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Louise Syvrais) et Louise (Michel Dépatie), ses petits-fils Mathieu (Marie-Michèle Tardif) et Maxime, ses frères Jean, Gilles (Micheline) et Roger, sa belle-soeur Reina Dolbec ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée Saint-Martin du Complexe funéraire :le lundi 20 mai 2019, à compter de midi. Une cérémonie religieuse sera célébrée au même endroit à compter de 17h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Parkinson Québec.