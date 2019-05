MARTINEAU, Andrée



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 4 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Andrée Martineau, épouse de André Pelosse.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Pierre Gagné), ses petits-enfants Mathieu et Gabrielle, ses soeurs, Huguette, Gisèle et Nicole, ses frères, Gilles (Monique), Claude (Lise), Ronald (Françoise), sa belle-soeur Pierrette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai 2019 de 14h00 à 17h00 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 17h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Victor Gabois serait apprécié en la mémoire de Andrée Martineau.