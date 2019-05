CHARRON, Paul



Parti rejoindre son Sauveur, Jésus-Christ, le 1er mai 2019, à l'âge de 68 ans. Demeurant à Arundel, il laisse dans le deuil épouse Denise Boyer, les enfants David et Sarah, les petits-enfants Julie, Amélie, Noémie et Alexis, ses frères et soeurs, sa belle-mère, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin à 13h, au:96, ROUTE 327, ARUNDEL