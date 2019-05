DE GUISE, Gislène Di Palma



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, grand-mère et arrière-grand-mére Gislène De Guise, épouse de Michel Di Palma, survenu le 14 mai 2019 à l'âge de 82 ans, entourée de sa famille.Elle laisse dans le deuil son époux Michel, son frère Fernand (Monique Granger), ses enfants Line (Robert Ginchereau), Alain (Linda Dubé), ses petits-enfants Annie, Mylène, Audrey Maude, Fanny et Daniel, ses sept arrière-petits-enfants ainsi que la famille Di Palma, et de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à la :1284, CHEMIN SAINT-HENRIMASCOUCHE, QUÉBEC, J7K 2N4le dimanche 26 mai 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h. Les funérailles auront lieu le lundi 27 mai 2019 à 11 heures en l'église St-Henri de Mascouche, 3000 Chemin Ste-Marie, Mascouche, Qc, J7K 1P1 et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, lieu de la mise-en-crypte.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en mémoire de Gislène à la Maison Adhémar-Dion.