PERUSSE, Marcel



À l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le 4 mai 2019, est décédé à l'aube de ses 79 ans, M. Marcel Perusse.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie, ses petits-enfants Lambert, Simon et Véronique, sa première conjointe Lise, son gendre Jean, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mai 2019, de 17h30 à 20h à la :La famille recevra proches et amis pour une collation de 20h à 22h à la salle de réception de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maxime-Letendre.La famille tient à remercier son médecin Nathalie Duguet ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour leur dévouement.