DENIS, Yves



À Montréal, le jeudi 9 mai 2019 est décédé, à l'âge de 88 ans, Yves Denis, époux de feu Germaine Monette.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Benoit Dagenais), Claude (Maria Tola) et François (Johanne Prud'Homme), ses petits-enfants Kevin et Michael, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.