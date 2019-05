LAPIERRE, Léo



Le 13 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Léo Lapierre, époux de Madame Colette Côté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée et Michel (Élaine), ses petits-enfants Julien (Emmanuelle) et Mathieu, son arrière-petite-fille Phibie, ses soeurs Monique et Gisèle, son frère Gilles, sa belle-soeur Marguerite Lacombe, les membres de la famille Chartier ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1er juin 2019 de 10h à 11h, à l'église de La Purification, au 445, rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T3 où les funérailles suivront à 11h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.