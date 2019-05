MOREAU, Thérèse

(née Lalonde)



À Montréal, le 12 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Thérèse Lalonde Moreau, autrefois de Longueuil, épouse de feu Jean-Paul Moreau et mère de Suzanne (Pierre Desrochers), feu Pierre (Francine Beauregard) et Louise (André Lambert), grand-mère de Marie-Eve, Julie, Patricia, Simon, Bruno et Catherine et arrière-grand-mère de Alexanne, Alycia, Isaac, Ellia, Raphaël, Zoe, Charlotte et Benjamin.Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 24 mai 2019 au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 1255 avenue Beaumont, Mont-Royal,à 18h après une brève exposition à partir de 14h; parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.Les dons à la Fondation Gracia opérant le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci seraient appréciés en reconnaissance des bons soins qu'elle y a reçus.