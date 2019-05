TOZZI, Michel



À Chomedey, le mercredi 15 mai 2019 est décédé, à l'âge de 88 ans, Michel Tozzi, époux de feu Rollande Goyette. Il est parti rejoindre son fils Michel Jr.Il laisse dans le deuil son fils Mario (Annie), ses petits-enfants Cynthia et Olivier, ses soeurs Adelina et Rosa, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele lundi 20 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mardi matin dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le mardi 21 mai 2019, à 10h en l'église St-Léonard, située au 5525 Jarry est, Montréal.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Résidence Riviera pour les bons soins prodigués.