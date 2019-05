BÉLANGER, Gabrielle



À Longueuil, le 12 mai 2019, est décédée à l'âge de 82 ans, madame Gabrielle Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Diane (Norman), Daniel (Patricia) (Andrée), Louise (Raymond) et Alain, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, son ex-mari Jean-Paul, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mai 2019, de 13h30 à 17h et de 19h à 22h et vendredi le 24 mai 2019, de 9h à 11h à la :Les funérailles seront célébrées le vendredi 24 mai à 11h à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, 55, rue Sainte-Élizabeth, Longueuil, Qc, J4H 1J3. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Georges, intersection Labelle et Benoît.