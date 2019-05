DE ROCK, Manon



À Montréal, le 11 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Manon De Rock. Elle était la mère de feu Patricia Tremblay.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Tremblay (Jean-Guy Grenier), ses petits-enfants Christopher, Natasha, Katherine et Daniel. Elle laisse également dans le deuil ses frères John (Carole) et Jack (Cecilia), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai 2019 de 13h à 16h, au salon:Une cérémonie aura lieu dès 16h au salon.