JOURDAIN, Laurette

(née Cousineau)



Le 11 mai 2019, à l'âge de, est décédée Laurette Cousineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Frédérie), Maurice (Diane), Robert et Micheline, ses petits-enfants Mira et Cloé, ses arrière-petits-enfants Cédric, Alice, Maxence et Mathis ainsi que sa soeur Colette et de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 25 mai 2019 à compter de 13h. Une cérémonie aura lieu en sa mémoire le même jour à 15h en la chapelle du complexe.