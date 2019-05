GRENIER VIAU, Rolande



À Les Coteaux (Coteau-Station), le 10 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Rolande Viau, épouse de feu Claude Grenier.Elle laisse dans le deuil, sa fille Hélène (Mario Lachance) et son fils Marco, sa soeur Lise ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Elle rejoint ses frères et ses soeurs André, Jacques, Suzanne, Monique et Robert.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 mai de 13h à 15h au complexe funéraire:Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 26 mai à 15h en la chapelle du complexe.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de la paroisse Saint-Médard à Les Coteaux.La famille vous invite à faire des dons à la Société Alzheimer du Suroît en souvenir de Rolande.