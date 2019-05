GIRARD, Céline



Le 16 mai 2019, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Céline Girard.Elle laisse dans le deuil sa mère Adrienne Hébert (feu Bertrand Girard), ses frères et soeurs Réjean (Françoise) Ginette (Michel), Claude (Line) et Maryse (Gaston), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 24 mai 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 25 mai 2019 dès 12h30. Les funérailles suivront à 14 en l'église de Sainte-Julie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.