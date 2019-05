FORTIN, Jacques



À Greenfield Park, le 21 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jacques Fortin, domicilié rue Baillargeon à Brossard.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.