THOUIN, Michel



À Terrebonne, le 8 mai 2019, est décédé Michel Thouin, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Gilberte, ses enfants Manon et Benoit (Roxanne), ses petits-enfants Mathieu, Audrey et Nicolas, sa soeur Huguette (Jean-Marie), ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins, cousines, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 13 juillet 2019 à 12h à la chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3V 1E7.