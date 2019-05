BISAILLON, Julienne



Le 3 mai, notre maman adorée nous a quittés.Elle laisse dans le deuil ses enfants; feu Violette, Joanne (Yves), Carole (Yves), Manon (Craig), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, d'autres membres de sa famille et nombreux amis.Le dimanche 26 mai 2019, à 12h30, aura lieu un rassemblement pour famille et amis à :