CHAPUT, Thérèse (née Godin)



À Montréal, le 14 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Thérèse Godin, épouse de feu Monsieur Maurice Chaput.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Normand (Karina) et Louise (Steve), ses petits-enfants: Geneviève, Caroline (Jonathan), Caroline (Jérôme), Julie (Simon) et Samuel, ses arrière-petits-enfants: Mayella, Abigaëlle, Nicolas et Thomas, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 mai 2019 de 10h30 à 16h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Montfort pour leur bienveillance à l'égard de leurs parents.Au lieu de fleurs, un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse St-Barthélémy (7100, rue Sagard, Montréal, Qc, H2E 2S5) de Montréal serait apprécié en sa mémoire.