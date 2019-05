LEFEBVRE, Eucher



À Beauharnois, le 12 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Eucher Lefebvre, époux de Mme Cécile Therrien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Sylvie (Yves St-Amand) et Christian, ses petits-enfants feu Francis, Julie et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Saramélie, Floran, Zachary et Mathias.Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Jeanne-d'Arc, ses beaux-frères Jean-Guy (Rolande) et Marcel (Jeannine), ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 25 mai 2019 de 13h à 15h30 au:STÉPHANE GENDRON110, RUE ST-LAURENT(angle Richardson), BEAUHARNOIS450-225-2200Une prière d'adieu sera dite à 15h30 au salon même.L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse Saint-Clément de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.